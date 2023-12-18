Под председательством Владимира Колокольцева состоялось заседание Государственного антинаркотического комитета

Сегодня в Москве под председательством Министра внутренних дел Российской Федерации генерала полиции Российской Федерации Владимира Колокольцева состоялось заседание Государственного антинаркотического комитета.
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