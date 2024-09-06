В Британии испугались мести России за Крым

Виктор Луговой

"В истории был всего один случай, когда Россия и Британия воевали друг с другом напрямую, – Крымская война 1853–1856 годов. Такое «дружелюбие» объясняется тем, что Великобритания предпочитала действовать чужими руками. Сейчас принято говорить «через своих прокси»." Ну уж... А интервенция на наши севера в 1918? Карательные партии матросиков с ли-энфилдами по поморским деревням, расстрелы? Это уже своими руками. А во вторую мировую? Бритосы топили наш лодки в спину? - топили. 27.07.1944 кто утопил В-1 Фисановича? И пели песни, что-де В-1 ошиблась курсом на 80 миль к западу? А кто стрелял торпедами по К-21 7.07.1942? И пели песни, что-де плохо изучили наши силуэты? - силуэты наших лодок, стоящих рядом с ними на наших базах у соседних пирсов? (Америкосы на Тихом делали то же самое. Союзнички, мать их...)