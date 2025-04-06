Нилов предложил не исключать из очереди на жилье ветеранов, получивших земельный участок

Председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов представил на рассмотрение Госдумы законопроект, позволяющий ветеранам боевых действий сохранять очередь на получение жилья даже в том случае, если региональные власти выделили им земельный участок под строительство.
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