Нилов предложил не исключать из очереди на жилье ветеранов, получивших земельный участок

Председатель комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов представил на рассмотрение Госдумы законопроект, позволяющий ветеранам боевых действий сохранять очередь на получение жилья даже в том случае, если региональные власти выделили им земельный участок под строительство.