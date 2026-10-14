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Второй день в реанимации: что случилось с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Второй день в реанимации: что случилось с Лидией Федосеевой-Шукшиной

Дочь артистки Ольга Шукшина рассказала о том, что случилось с ее матерью. Лидия Федосеева-Шукшина кадр фидеоНародная артистка РСФСР Лидия Федосеева-Шукшина вторые сутки находится в реанимации.

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