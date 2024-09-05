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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Комментатор Джон Аник − о титульном бое в полусреднем весе: «В UFC согласны, что Рахмонов − претендент, но проблема не в Мухаммаде»

«Шавкат Рахмонов − 18-0, 18 финишей и шесть побед в UFC. Неважно, на третьем он местел или на первом.

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