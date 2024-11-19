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Закон, порядок, государство

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В честь Дня ракетных войск и артиллерии отличившимся военнослужащим группировки войск «Запад» вручили боевые государственные награды

В честь Дня ракетных войск и артиллерии отличившимся военнослужащим группировки войск «Запад» вручили боевые государственные награды

Военнослужащие расчета РСЗО «Ураган» были награждены на передовых позициях медалью Суворова и Георгиевским крестом IV степени.

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