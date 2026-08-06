Владислав Шапша поставил новые задачи по благоустройству Яченской набережной

Губернатор Владислав Шапша после вечерней прогулки по набережной Яченского водохранилища вместе с главой Калуги Дмитрием Денисовым поставил несколько задач по развитию одной из самых популярных зон отдыха Калуги.
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