Эксперт Джонсон назвал эффективным ответ Москвы на украинский теракт в Белгороде Ответ Москвы на украинский теракт в Белгороде в виде запуска шквала ракет по стратегическим целям показал свою эффективность, в то время как Киев не поражает ничего, кроме гражданских объектов, причем с применением кассетных боеприпасов.