В День онколога в Песочном заработал высокоэнергетичный линейный ускоритель TrueBeam

Тысячи пациентов смогут получить высокотехнологичную медицинскую помощь в виде лучевой терапии, эффект которой сопоставим с хирургическим вмешательством Линейный ускоритель установлен в радиотерапевтическом отделении Онкологического центра имени Н.
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