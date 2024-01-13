В России встретили выдворенного из Латвии 82-летнего мужчину

лл

лина любимцева

Это проявление русофобии и слабоумия в Латвии (и вообще в Прибалтике) - было постоянно все годы. Угрозой для национальной безопасности Прибалтики ИМЕННО, являются сами латыши, эстоННцы и литовцы. Лечиться нужно!!