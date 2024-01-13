В России встретили выдворенного из Латвии 82-летнего мужчину

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Telegram-канале сообщил, что представители администрации региона встретили на границе 82-летнего пенсионера Бориса Каткова, которого депортировали из Латвии.
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