Мартин Скорсезе подтвердил название своего следующего фильма. И да, там снова снимется Ди Каприо

В ноябре режиссеру исполнится 81 год, но он явно не планирует уходить на пенсию. 20 октября 2023 года в широкий прокат должен выйти фильм Скорсезе «Убийцы цветочной луны», а теперь режиссер объявил о съемках следующего фильма.