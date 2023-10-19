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Мартин Скорсезе подтвердил название своего следующего фильма. И да, там снова снимется Ди Каприо

Мартин Скорсезе подтвердил название своего следующего фильма. И да, там снова снимется Ди Каприо

В ноябре режиссеру исполнится 81 год, но он явно не планирует уходить на пенсию. 20 октября 2023 года в широкий прокат должен выйти фильм Скорсезе «Убийцы цветочной луны», а теперь режиссер объявил о съемках следующего фильма.

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