В Екатеринбурге отключают предпоследний фонтан

В Екатеринбурге в эти дни завершается сезон фонтанов. Их должны были начать отключать еще 15 сентября, однако из-за хорошей погоды в администрации города было принято решение ставить фонтаны на консервацию в течение недели, пока стоит бабье лето.
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