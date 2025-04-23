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☭КОМПАС

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Зубы на полку?

Зубы на полку?

В странах Балтии заблокировали поступление выплат российским пенсионерам    Вот уже в течение почти пяти месяцев многочисленные получатели российских пенсий в странах Балтии пребывают и в полнейшем отчаянии.

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Комментарии
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Игорь Антипов
760 евро - очень неплохая пенсия.  А в России такие пенсии многим пенсионерам выплачивают?
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15 час.
Ринат Ахметуллин
От осла уши...
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1 час.
Ринат Ахметуллин
Таллин и Рига не идут на контакт..., так заставьте их!!! Хватит сиськи мять, сделайте им больно! Найдёте кучу рычагов воздействия если займетесь этим. А пидеть о том что мы не виноваты, транзакции не проходят, это все могут. Жаль тех людей русских кто там волей неволе остался. Страны Прибалтики это погань.
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1 час.
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