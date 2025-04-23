Зубы на полку?

Ринат Ахметуллин

Таллин и Рига не идут на контакт..., так заставьте их!!! Хватит сиськи мять, сделайте им больно! Найдёте кучу рычагов воздействия если займетесь этим. А пидеть о том что мы не виноваты, транзакции не проходят, это все могут. Жаль тех людей русских кто там волей неволе остался. Страны Прибалтики это погань.