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Кабмин поддержал проект о сроке за порчу имущества из расовой ненависти

Правительство России поддержало проект поправок к Уголовному кодексу, по которым предполагается ввести наказание до пяти лет лишения свободы за умышленную порчу или уничтожение имущества по мотивам расовой или политической ненависти, сообщили в РИА Новости.

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