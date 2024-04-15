Кабмин поддержал проект о сроке за порчу имущества из расовой ненависти

Правительство России поддержало проект поправок к Уголовному кодексу, по которым предполагается ввести наказание до пяти лет лишения свободы за умышленную порчу или уничтожение имущества по мотивам расовой или политической ненависти, сообщили в РИА Новости.
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