Автомобилист сбил пешехода, и еще два ДТП произошли в Сургутском районе за ночь

За последнее время в Сургуте произошло два серьезных дорожно-транспортных происшествия. Во-первых, накануне вечером на проспекте Мира автомобиль ВАЗ сбил 24-летнего пешехода, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.
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