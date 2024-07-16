Автомобилист сбил пешехода, и еще два ДТП произошли в Сургутском районе за ночь

За последнее время в Сургуте произошло два серьезных дорожно-транспортных происшествия. Во-первых, накануне вечером на проспекте Мира автомобиль ВАЗ сбил 24-летнего пешехода, который переходил проезжую часть на запрещающий сигнал светофора.