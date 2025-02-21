Полицейский и общественник в подмосковном Серпухове познакомили подростков с правилами кибербезопасности

Сотрудница отдела уголовного розыска УМВД России «Серпуховское» и представитель Общественного совета Иван Панфилов в рамках профилактического мероприятия «Подросток и Закон» провели уроки кибербезопасности для учащихся школы и колледжа.
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