ЦБ: ключевая ставка в 2026 году будет на уровне 14,5-14,6%

Ключевая ставка в 2026 году будет на уровне 14,5-14,6%. Об этом говорится в проекте основных направлений единой государственной денежно-кредитной политики (ДКП) на 2027 год и период 2028 и 2029 годов, опубликованном на сайте Центрального банка России.
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