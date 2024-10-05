СМИ: Ливанова подключили к ИВЛ из-за остановки сердца на операции

В больницу артист попал с подозрением на инсульт.фото: Ведяшкин Сергей/Агентство «Москва»--> У народного артиста РСФСР Василия Ливанова остановилось сердце во время операции, актёр находится в реанимации под аппаратом ИВЛ, сообщает Mash.