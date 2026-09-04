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Владимирские новости

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Соломонию Сабурову насильно постригли в монахини в Суздале

Соломонию Сабурову насильно постригли в монахини в Суздале

После 20 лет брака и отсутствия наследника Соломонию Сабурову насильно постригли в монахини, а спустя год Василий III женился на Елене Глинской, которая родила будущего Ивана Грозного.

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