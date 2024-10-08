На развязке трасс А-180 и А-120 на четыре дня перекроют съезд в сторону Гатчины О старте работ и ограничениях предупреждает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».
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На развязке трасс А-180 и А-120 на четыре дня перекроют съезд в сторону Гатчины О старте работ и ограничениях предупреждает ФКУ Упрдор «Северо-Запад».