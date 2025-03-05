В народном календаре день Катыша. Он так называется во многом благодаря традиции кататься с ледяных горок перед приходом настоящей весны.
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В народном календаре день Катыша. Он так называется во многом благодаря традиции кататься с ледяных горок перед приходом настоящей весны.