Зима близко, Patriot далеко, Уиткофф с Кушнером отчалили: Киев спускается на ночь в метро, ждут «Искандеров» Советник Зеленского призвал киевлян готовиться к исходу из-за баллистической угрозы В утренней сводке нашего Минобороны от 7 сентября говорится о продолжении ударов возмездия по портовой инфраструктуре и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
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Эти военные "под запретом": Им никто не может сказать, что будет дальше
На фронте воюют не только кадровая армия и добровольцы по контракту. Там есть бойцы, о проблемах которых официально не говорят.
Эти военные не ротируются. Многие давно не были в отпуске. Контрактники могут уйти домой, когда срок кончится. А эти – нет. Воюют пятый год без смены, без нормального отдыха, без перспективы. Это мобилизованные.
«Многие выгоревшие и с сильным эмоциональным срывом – те, кто сейчас с мобилизации воюет. У меня самого два товарища пропали без вести, погибло около двадцати – это почти все набора 2022 года», – рассказал нам военкор Михаил Бондаренко.
При этом мы точно не знаем даже цифры мобилизованных. Принято говорить о 300 тысячах человек. Но мы не знаем, сколько из них сложили головы за свою Отчизну, говорит политолог и писатель Вадим Авва.
– Из моих знакомых, например, один человек, пошедший на войну по мобилизации, воюет до сих пор, хотя потерял ногу. Воюет на протезе, и он такой не один.
– Как это возможно?
– Например, офицер Магомед Гитинов, потерявший обе ноги, стал инструктором штурмового отряда, а омич Максим Бачевский – инструктором по подготовке инженерно-сапёрных подразделений. Потерявшие ногу могут быть и операторами БПЛА. Здесь физическая мобильность не ключевой фактор.
Мы понимаем, что потери среди мобилизованных были. Но мы не знаем их масштаба. И здесь есть ещё одна проблема. Часть мобилизованных была переведена на контракт. И возникает вопрос: какая именно часть? Причём здесь есть ещё момент. Для кого-то из них переход на контракт был добровольным, а для кого-то – под давлением.
Это реальность, так работает любая бюрократическая машина.
– Но ротация нужна. Нельзя же бесконечно держать одних и тех же людей на фронте.
– Нужна. Но проблема в том, что эта война еще не сформировала новую армию. Мы находимся в процессе.
Сама армия сегодня не может дать точные параметры: сколько ей нужно инженеров, операторов БПЛА, как будет выстроена работа с конструкторскими бюро и так далее. Всё это сейчас создаётся буквально на живую нитку. А против нас работает противник, который тоже выстраивает глубокую инфраструктуру войны.
– Почему никто не может внятно сказать мобилизованным и их семьям, что будет дальше?
– А нужно было честно сказать этим людям, что происходит. Потому что то, что открыто не проговаривается, заставляет задать вопрос: а темпы контрактной мобилизации действительно дают нам такой приток людей, который позволяет проводить на фронте ротацию мобилизованных?
Но то, что сегодня эта часть общества оказалась в наиболее уязвимом положении, несомненно.
– Федеральные СМИ молчат об их проблемах.
– Я очень надеюсь, что о мобилизованных будут сняты фильмы. И не один фильм для проформы, а сериалы об их подвиге. Будут написаны пьесы о них и об их близких.
Самой большой ошибкой было бы именно забвение. Сейчас на эту тему как будто наброшена такая вуаль забвения. И вот это неправильно. Мы уже забыли тех, кто сражался в Афганистане. Забыли тех, кто отстаивал независимость России в Первой и Второй чеченских кампаниях.
Это совершенно неправильно. Отвратительно. И это гложет сердце каждого русского патриота.
В сухом остатке
Реальность такова, что без тех мобилизованных, которые пришли в 22-м году, сейчас никуда. Вместе они – реальная боевая машина. Заменить их новичками нельзя. Нет времени на обучение, война поменялась: не колоннами ходят, а пятёрками, под прикрытием дронов и РЭБ дом за домом вычищают. Так что распустить даже треть таких ребят – это серьёзно ударить по наступлению, сказал нам военный волонтёр, офицер ДНР в запасе Александр Матюшин.
Но как вдохнуть в них силы, чтобы они хотели воевать до победы? Тут государству надо напрячься. Матюшин говорит:
– Нужно объяснить, зачем всё это, а то «денацификация» звучит как пустой звук. Люди должны понять не только цель СВО, но и то, как мы будем жить после, и опасность, которая нас ожидает, в случае «мирняка».
Надо наладить дисциплину на фронте. Нужно взять под особый контроль все случаи нарушений в частях со стороны потерявших берега командиров. Таких надо судить военно-полевыми судами. Чтобы быстро было. И чтобы все знали, что за мясные штурмы командир будет отвечать строжайшим образом.
А еще боец должен знать, что после войны, после ранения или контракта его не бросят: будет работа, социальная защита близких и будущее у детей.
Киевский режим убил девочку в Севастополе и жестоко обстрелял рынок Энергодара
Потеря Крыма не даёт покоя киевскому режиму, поэтому он регулярно подвергает полуостров обстрелам, чтобы причинить его жителям как можно больше вреда. В ночь на 7 сентября ВСУ в очередной раз атаковали Севастополь беспилотниками, в результате чего погибли девочка 2011 года рождения и мужчина.
«Военные, авиация, ПВО и мобильные огневые группы минувшей ночью и этим утром отразили три атаки ВСУ. Всего за минувшие сутки нейтрализовано 8 БПЛА. Из-за ночной атаки ВСУ на Севастополь погибли ребёнок и мужчина. Девочка 2011 года рождения от полученных ранений скончалась в машине скорой помощи. Мужчина был доставлен в больницу в состоянии комы и скончался в реанимации. Приношу искренние соболезнования родным и близким. Семьям окажем всю необходимую поддержку», – сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев и добавил, что дрон был начинён взрывчаткой и металлическими элементами. Пиротехники обнаружили на месте трагедии сотни поражающих элементов.
Специалисты оперативных служб незамедлительно приступили к ликвидации последствий ночных ударов. Зафиксированы повреждения восьми многоэтажных домов – разбиты окна, повреждены двери, посечены фасады. Пострадали и несколько гражданских автомобилей. Зафиксированы повреждения расположенного рядом детского сада и частного дома, где повреждено остекление.
Следственный комитет РФ будет расследовать это преступление, о чём заявили в пресс-службе ведомства. В сообщении говорится также о двух пострадавших, один из которых – подросток. «В городе Севастополе из-за атак украинских беспилотников погибли двое, в том числе несовершеннолетняя, два человека, среди которых подросток, получили ранения и травмы. Следователи СК России установят лиц из числа представителей ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям».
Минувшим вечером бандеровцы совершили атаку на рынок в городе-спутнике Запорожской АЭС – Энергодаре. Об этом сообщил глава города Максим Пухов: «Сегодня киевский режим вновь напомнил с кем мы сражаемся и ударил по рынку на ул. Казацкая. В результате удара FPV-дрона по рынку есть раненые. Предварительно – все лёгкие. Все доставлены в больницу, помощь оказывается».
Позже Пухов сообщил о повторном ударе по рынку. «Только что киевский режим нанёс повторный удар по рынку на Казацкой. Повреждения уточняются. По уточнённым данным в результате первого удара пострадали шесть человек. Мужчина 1979 года рождения – в крайне тяжёлом состоянии, сейчас в операционной, врачи борются за его жизнь. Пять женщин с осколочными ранениями средней тяжести, угрозы жизни нет, они обследуются и получают помощь», – написал он в Мах.
Вечером глава Энергодара опубликовал ещё одно сообщение: «По уточнённым данным при сегодняшней атаке киевского дрона на рынок пострадали девять человек. Но самая трагическая новость – есть погибший. Мужчина 1979 года рождения, который сегодня днём был тяжело ранен при атаке на рынок, скончался в больнице. Врачи до последней минуты боролись за его жизнь, но спасти не удалось».
Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник прокомментировал обстрел рынка в Энергодаре. «Город находится под постоянными налётами. Украинское зверьё атакует гражданских, продуктовые магазины, транспорт, доставляющий продукты питания. Всеми силами создают невыносимые условия для жизни», – написал он в Мах.
Остаётся только добавить, что бандеровцы усиливают атаки и выбирают для них всё более изощрённые методы накануне предстоящих выборов в Госдуму РФ. Таким образом они пытаются запугать и демотивировать мирных жителей к избирательному процессу. Однако преступления, совершаемые киевским режимом, только подталкивают людей помогать фронту и активнее участвовать в жизни страны. Жители новых территорий, а также Республики Крым настроены решительно против киевской хунты, чьи деяния фиксируются и вносятся в реестр ущерба, причинённого РФ и её жителям Украиной и другими недружественными странами для последующего наказания преступников.
На заглавном фото: Последствия атаки по рынку в Энергодаре вечером 6 сентября (источник – Родион Мирошник).