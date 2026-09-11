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Объем торгов криптовалютой на Robinhood в августе вырос на 61%

Объем торгов криптовалютой на Robinhood в августе вырос на 61%

В августе объем торгов криптовалютой на Robinhood увеличился на 61% по сравнению с предыдущим месяцем, достигнув $17,5 млрд, однако этот показатель остался на 38% ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

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