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Окаменелости девятиметровой доисторической морской ящерицы обнаружены в Техасе

Окаменелости девятиметровой доисторической морской ящерицы обнаружены в Техасе

Энтузиаст-любитель, Крузе шел пешком возле реки Северная Сера в Техасе, примерно в 120 километрах к северо-востоку от Далласа.

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