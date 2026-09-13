Telegraph: три страны проложат путь к выходу Великобритании из ее состава

Декларацию о праве на проведение референдумов о независимости и выходе из состава Соединенного Королевства планируют подписать лидеры Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии на саммите в Кардиффе, столице Уэльса, 14 сентября, сообщает The Telegraph.