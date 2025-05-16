Лавров: Евразия нуждается в собственной архитектуре безопасности без диктата Запада

МОСКВА (ИА Реалист). Министр иностранных дел России Сергей Лавров, выступая 15 мая на заседании Дипломатического клуба в Москве, заявил о необходимости выстраивания в Евразии собственной, независимой архитектуры безопасности и сотрудничества — вне рамок НАТО и евроатлантических структур.
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