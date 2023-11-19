♀♂ Гостиная дл...
Новые темы сайтаэто ВКУСНОреальная историяпсихологияНевыдуманные исто...о женщинахсемьяГлавная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

♀♂ Гостиная для друзей

36 721 подписчик

Жизнерадостное летнее стихотворение о беззаботном детстве

Жизнерадостное летнее стихотворение о беззаботном детстве

Фото: Elena Shumilova В каждом из нас живут воспоминания о детстве, прекрасном и мимолетном. Здорово, если получалось выезжать к бабушке в деревню и окунуться в уютную и нежную атмосферу единения с природой.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Nana Абраменко
прелесть🌺
Ответить
8 час.
Нина Третьякова
Спасибо, повеселили, да, так оно и есть!
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх