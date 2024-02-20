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Новости Тамбова

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В Тамбове откроют выставку-лекторий, посвященную жизни и деятельности Святителя Луки

В Тамбове откроют выставку-лекторий, посвященную жизни и деятельности Святителя Луки

22 февраля в 14:00 в краеведческом зале Пушкинской библиотеки кандидат исторических наук, кандидат богословия, протоиерей Виктор Лисюнин откроет выставку-лекторий "Святитель Лука (Войно-Ясенецкий) в Тамбове: возрождение духовных традиций".

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