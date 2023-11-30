«Вышли из машины и открыли огонь»: в Иерусалиме двое с оружием расстреляли людей на остановке

Стрельба произошла на въезде в Иерусалим. На одной из остановок притормозил автомобиль, из него вышли вооруженные люди и открыли огонь по мирным людям, сообщает израильский портал Ynet данные службы «скорой помощи».
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