В Германии отказались комментировать сообщения об атаке по Крымскому мосту

Германия отказалась комментировать сообщения о планах Бундестага по атаке на Крымский мост. В пресс-службе Минобороны ФРГ заявили, что военное ведомство, в принципе, не комментируем сообщения СМИ и их содержание.
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