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Закон и Порядок

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С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! С НАМИ БОГ!

С РОЖДЕСТВОМ ХРИСТОВЫМ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! С НАМИ БОГ!

Богослужение в Праздник Рождества Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа в кафедральном соборном Храме Христа Спасителя, которое возглавил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:Рождественское богослужение в Главном Храме Вооружённых Сил РФ, которое возглавил епископ Павлово-Посадский Силуан (Вьюров), викарий Патриарха Московского и всея Руси:"Поздравляю Вас с Рождеством Христовым.

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