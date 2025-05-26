Минприроды оценило ущерб от пожаров в Забайкалье в 459 млн рублей

Евгений Епанчинцев/ТАСС Сумма ущерба лесному фонду от пожаров в Забайкалье и затрат на их тушение на данный момент составляет 459 миллионов рублей, сообщили в Минприроды России по региону в телеграм-канале.
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