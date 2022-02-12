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Песков заявил, что Мюнхенская конференция «превращается в клуб одной точки зрения»

Песков заявил, что Мюнхенская конференция «превращается в клуб одной точки зрения»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Мюнхенская конференция теряет свою востребованность, поскольку «превращается в клуб одной точки зрения».

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