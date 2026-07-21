Раненный при ударе ВСУ по дому в Сватово мальчик госпитализирован в Луганске, ребёнок в тяжёлом состоянии в реанимации на ИВЛ, заявил ТАСС главврач Луганской республиканской детской клинической больницы Сергей Манищенков.
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