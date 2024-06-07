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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Если поменять меня с Черновым на один матч, никто не заметит. Слежу за «Спартаком» и думаю: «Я бы тоже так мог сыграть». Защитник «Текстильщика» Лихачев об уровне РПЛ и Второй лиги

Воспитанник красно-белых выступает за ивановский «Текстильщик» из LEON Второй лиги А. – Насколько большая разница между твоим нынешним уровнем и уровнем РПЛ? – Например, «Спартак» зачастую доминирует в матчах.

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