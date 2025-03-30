«Это началось в эпоху Высокого Средневековья» — американский писатель о том, что сегодня происходит с людьми в США и Великобритани

Коммунизм так сильно испугал капиталистов, что мир скорее всего скоро испытает такую инквизицию... которой оправдают уничтожение половины если не более населения Земли.

W

Walery

Так все, что в странах и мире происходит вас лично не касается? Это все свыше? Тогда принимайте воинственный Ислам... там вообще не позволяют думать, там за вас думают и решают. Думающих и недовольных толпами "правоверных" побивают камнями...