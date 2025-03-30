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«Это началось в эпоху Высокого Средневековья» — американский писатель о том, что сегодня происходит с людьми в США и Великобритани

«Это началось в эпоху Высокого Средневековья» — американский писатель о том, что сегодня происходит с людьми в США и Великобритани

Вера она о многом может сказать. «Кто верит в Магомета, кот в Аллаха, кто в Иисуса», как поется в песне.

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Комментарии
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Walery
Коммунизм так сильно испугал капиталистов, что мир скорее всего скоро испытает такую инквизицию... которой оправдают уничтожение половины если не более населения Земли.
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5 час.
W
Walery
Так все, что в странах и мире происходит вас лично не касается?  Это все свыше?  Тогда принимайте воинственный Ислам... там вообще не позволяют думать, там за вас думают и решают.  Думающих и недовольных толпами &quot;правоверных&quot; побивают камнями...
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5 час.
Владимир Соловьев
«Это началось в эпоху Высокого Средневековья» и даже раньше: в эпоху Римской империи.
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3 час.
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