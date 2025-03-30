«Это началось в эпоху Высокого Средневековья» — американский писатель о том, что сегодня происходит с людьми в США и Великобритани
Вера она о многом может сказать. «Кто верит в Магомета, кот в Аллаха, кто в Иисуса», как поется в песне.
Комментарии
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Коммунизм так сильно испугал капиталистов, что мир скорее всего скоро испытает такую инквизицию... которой оправдают уничтожение половины если не более населения Земли.
Так все, что в странах и мире происходит вас лично не касается? Это все свыше? Тогда принимайте воинственный Ислам... там вообще не позволяют думать, там за вас думают и решают. Думающих и недовольных толпами "правоверных" побивают камнями...
«Это началось в эпоху Высокого Средневековья» и даже раньше: в эпоху Римской империи.
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