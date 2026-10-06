Почти пять преступлений в день: шокирующая статистика насилия в школах Англии

За послед­ние пять лет на тер­ри­то­рии школ Англии и Уэль­са или в непо­сред­ствен­ной бли­зо­сти от них зафик­си­ро­ва­ны тыся­чи пре­ступ­ле­ний сек­су­аль­но­го харак­те­ра, жерт­ва­ми кото­рых ста­но­ви­лись дети млад­ше три­на­дца­ти лет.