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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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World Athletics опровергла причастность к невыдаче квот российским легкоатлетам на юношеские Олимпийские игры-2026

В World Athletics заявили, что не имеют отношения к решению о невыдаче квот российским спортсменам на юношескую Олимпиаду.

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