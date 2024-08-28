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Русский Днепропетровск

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Новогродовка — наша! Город взят за 3 дня

Радомир Маркуш 27 августа 2024 г., 17:02   Донбасс краснеет не по дням, а по часам: После потери соседней Михайловки такая же скоротечная участь ждет Селидово Вечером 26 августа гауляйтерством Покровска объявлена тотальная эвакуация всех населенных пунктов за Селидово, причем в самые сжатые сроки — 48 часов.

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Комментарии
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Федор Родников
Мочите их ребята и да пребудет с вами Бог.
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16 час.

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