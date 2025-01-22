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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В России предложили освободить сирот от оплаты коммунальных услуг

В России предложили освободить сирот от оплаты коммунальных услуг

Законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и депутат Госдумы Галина Хованская предлагают освободить совершеннолетних детей-сирот от оплаты коммунальных услуг.

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