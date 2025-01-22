В России предложили освободить сирот от оплаты коммунальных услуг

Законопроект внесут на рассмотрение в Госдуму Лидер партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и депутат Госдумы Галина Хованская предлагают освободить совершеннолетних детей-сирот от оплаты коммунальных услуг.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии