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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алексей Сопин: «В «Динамо» мне дали шанс, я стал самым молодым менеджером в КХЛ. «Авангард» – другой уровень. Экс-игроки НХЛ признаются, что Омск не затерялся бы в топ-5 Северной Америки»

Генменеджер «Авангарда» Алексей Сопин в интервью Спортсу” высказался о работе в « Динамо » и омском клубе.

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