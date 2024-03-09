90 лет со дня рождения Юрия Гагарина. 09 марта 1934 года родился Юрий Алексеевич Гагарин (дер. Клушино), первый в мире лётчик-космонавт.
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90 лет со дня рождения Юрия Гагарина. 09 марта 1934 года родился Юрий Алексеевич Гагарин (дер. Клушино), первый в мире лётчик-космонавт.
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