В Бурятии МЧС возобновило поиск пропавшей туристки из Новосибирска

В Кабанском районе четыре человека на двух единицах техники ищут пропавшую на реке Снежная женщину.Спасатели МЧС в Республике Бурятия возобновили поиски туристки из Новосибирска, пропавшей на реке Снежная 6 июля во время сплава на катамаранах.