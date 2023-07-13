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В Бурятии МЧС возобновило поиск пропавшей туристки из Новосибирска

В Бурятии МЧС возобновило поиск пропавшей туристки из Новосибирска

В Кабанском районе четыре человека на двух единицах техники ищут пропавшую на реке Снежная женщину.Спасатели МЧС в Республике Бурятия возобновили поиски туристки из Новосибирска, пропавшей на реке Снежная 6 июля во время сплава на катамаранах.

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