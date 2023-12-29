Плохой год доллара, неочевидные хорошие активы, российский Ozempic, «Балтика» просит защиты в АП

Доллар заканчивает 2023 год с худшим результатом с пандемического 2020 года НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ THE BELL ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА THE BELL.
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