ВКС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29 под Славянском

Федеральное агентство новостей Российские военные продолжают уничтожать военные объекты Вооруженных сил Украины в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации киевской власти, говорится в сообщении пресс-службы Минобороны РФ.
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