В 2026 году в России от нападений медведей погибло 27 человек. Андрей Сипко из "Росохотрыболовсоюза" предупреждает, что мифы о "милых" медведях, распространенные мультфильмами, искажают реальность об этих опасных хищниках, требуя особого подхода.