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ДОСТОЙНАЯ ЖИЗНЬ НА ПЕНСИИ

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Фронт ПВО XXI века: вставай, страна огромная

Фронт ПВО XXI века: вставай, страна огромная

Ка-а-аак шарахнуло чуть левее и над головами, водитель аж папироску съел. Или выронил, не мог вспомнить минут пять, пребывая в небывалой адреналиновой ажитации.

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Комментарии
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Samarium
Необходимо применять ВСЕ что сможет своевременно обнаружить,перехватить и уничтожить воздушные цели противника....И опыт Великой Отечественной войны должен применяться в комплексе с современными средства ПВО.... во всяком случае в отношении БПЛА и легкомоторной авиации противника....
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