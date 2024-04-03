Ка-а-аак шарахнуло чуть левее и над головами, водитель аж папироску съел. Или выронил, не мог вспомнить минут пять, пребывая в небывалой адреналиновой ажитации.
Фронт ПВО XXI века: вставай, страна огромная
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Samarium
Необходимо применять ВСЕ что сможет своевременно обнаружить,перехватить и уничтожить воздушные цели противника....И опыт Великой Отечественной войны должен применяться в комплексе с современными средства ПВО.... во всяком случае в отношении БПЛА и легкомоторной авиации противника....
Ответить
17 час.
Свежие комментарии