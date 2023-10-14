Человек из города А. И улицу назвали неспроста

В среде астраханской общественности нередко возникают споры о переименовании городских улиц. Действительно, через призму истории некоторые деятели, чьи имена увековечены в наших кварталах, кажутся, мягко говоря, сомнительными.
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