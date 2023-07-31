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Директор «Венеции»: «Ваноли рассчитывает на Черышева. Предложений по Денису не поступало»

Контракт 32-летнего россиянина с клубом Серии Б рассчитан до июня 2024 года. «Ваноли (главный тренер «Венеции» – прим.

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