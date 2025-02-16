Прогноз погоды в Крыму на воскресенье. • Симферополь: -3°, пасмурно• Севастополь: -1°, пасмурно• Ялта: +2°, снег• Алушта: +2°, снег• Евпатория: -1°, пасмурно• Саки: -1°, пасмурно• Бахчисарай: -2°, пасмурно• Джанкой: -2°, пасмурно• Судак: -1°, пасмурно• Феодосия: -2°, пасмурноЧитать подробнее>>> .
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